Дмитрий Губерниев: «Слова Мазе – важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения»

Дмитрий Губерниев оценил слова Зигфрида Мазе об отстранении США вслед за Россией.

Ранее Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. Комментируя его слова, тренер сборной Норвегии по биатлону Мазе написал в инстаграме: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью? »

«Мазе всегда был справедливым человеком и большим нашим другом. Он задает вопрос, на который ни у кого нет ответа. Но это показывает, как многие по нам скучают. Тот же Мазе – француз, итальянцы тоже об этом говорят, даже норвежцы хотят нашего возвращения. Много времени уже прошло, пора снимать отстранение.

В то же время слова Мазе – важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения, посмотрим», – сказал спортивный комментатор Губерниев .