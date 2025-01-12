  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Анна Сола: «Возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать на выборы. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я очень рада»
5

Анна Сола: «Возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать на выборы. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я очень рада»

Белоруска Сола поделилась эмоциями после победы в сингл-миксте на Кубке России.

«После последних гонок иногда и со слезами уходила, поэтому, конечно, сегодня я рада. 

На сегодняшнюю гонку я не настраивалась, потому что это не моя дистанция. Я вчера подошла к тренеру и говорю: «Может, поберечь нервную систему и не стартовать?» Он ответил: «Решай сама, как хочешь». 

Решили, что как тренировку пробежать можно.

Я давно говорила, что мне мешает. Мне нужно уметь расслабляться, я очень сильно хочу попасть, очень сильно работаю, и это, скорее всего, мешает. Я не могу себе дать расслабиться, хочется все контролировать, все сделать идеально. 

У нас сейчас идут выборы, не знаю, успеем ли проголосовать, возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать голосовать. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я этому очень рада. 

У меня вчера была идеальная пристрелка, а в гонке не получилось, хоть промахи и были не далекие. Сегодня тоже была идеальная пристрелка. Я даже боялась, что будет опять так, когда все хорошо складывается, а потом не очень. Зависит от случая и внутреннего состояния. В итоге я рада, что сегодня получилось», – сказала Сола в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
logoАнна Сола
logoсборная Беларуси жен
logoКубок России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок России. Сола победила в суперспринте, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я
54сегодня, 11:56
Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»
5вчера, 17:44
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Плюснина вышла на 2-е место, Сливко – 3-я
13вчера, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Смешанная эстафета. Лагрейд и Тандревольд представят Норвегию, Самуэльссон и сестры Оберг – Швецию, Перро и Жанмонно – Францию, Наврат и Пройс – Германию
107 минут назад
Рустам Каюмов: «Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точности. Стреляешь ноль – и это дает тебе большое преимущество на трассе»
9 минут назад
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 10 секунд, Финляндия – лучшая по скорострельности
сегодня, 12:23
⚡️ Кубок мира. Сингл-микст. Сеппяля и Минккинен победили в сингл-миксте, Фийон-Майе и Боте – 2-е, Штрелов и Гротиан – 3-и
148сегодня, 12:06
❄️ Кубок России. Сола победила в суперспринте, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я
54сегодня, 11:56
❄️ Кубок России. Суперспринт. Каюмов победил, Бектуганов – 2-й, Бабиков – 3-й
41сегодня, 11:22
Майгуров о допуске россиян к международным турнирам: «На взгляд IBU, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу»
9сегодня, 10:28
Майгуров о допуске: «Я надеюсь, что та тенденция, которая наметилась в отношении наших федераций по другим видам спорта, должна дать какие‑то плоды»
сегодня, 10:20
Эдуард Латыпов: «Когда Серохвостов стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что сильное соперничество идет только на пользу»
сегодня, 05:32
Латыпов о словах Мазе про отстранение спортсменов: «Не знаю, говорил ли он в шуточной манере или всерьез. Мы в любом случае рады любой поддержке»
сегодня, 05:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
57 минут назад
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал, Фрей, Реес, Цобель, Паульсен, Аспенес и Эвербю выйдут на старт
сегодня, 10:38
Кубок IBU. Гонка преследования. Менжен победила, Фемстейневик – 2-я, Полен – 3-я
1сегодня, 10:30
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
3вчера, 18:28
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Плюснина вышла на 2-е место, Сливко – 3-я
13вчера, 17:19
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
вчера, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3вчера, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
вчера, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1вчера, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
210 января, 15:20
Рекомендуем