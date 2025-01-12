Анна Сола: «Возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать на выборы. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я очень рада»

Белоруска Сола поделилась эмоциями после победы в сингл-миксте на Кубке России.

«После последних гонок иногда и со слезами уходила, поэтому, конечно, сегодня я рада.

На сегодняшнюю гонку я не настраивалась, потому что это не моя дистанция. Я вчера подошла к тренеру и говорю: «Может, поберечь нервную систему и не стартовать?» Он ответил: «Решай сама, как хочешь».

Решили, что как тренировку пробежать можно.

Я давно говорила, что мне мешает. Мне нужно уметь расслабляться, я очень сильно хочу попасть, очень сильно работаю, и это, скорее всего, мешает. Я не могу себе дать расслабиться, хочется все контролировать, все сделать идеально.

У нас сейчас идут выборы, не знаю, успеем ли проголосовать, возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать голосовать. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я этому очень рада.

У меня вчера была идеальная пристрелка, а в гонке не получилось, хоть промахи и были не далекие. Сегодня тоже была идеальная пристрелка. Я даже боялась, что будет опять так, когда все хорошо складывается, а потом не очень. Зависит от случая и внутреннего состояния. В итоге я рада, что сегодня получилось», – сказала Сола в эфире «Матч ТВ».