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Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут 20 марта

Выборы главы Международного олимпийского комитета пройдут 20 марта в Греции.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

На пост претендуют семь кандидатов: Себастьян Коу (глава World Athletics), Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК), Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов), Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК), Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию), Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта) и Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики). 

Действующий президент МОК Томас Бах ранее заявил, что переизбираться на новый срок не будет. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
logoСебастьян Коу
logoКирсти Ковентри
Моринари Ватанабе
logoМОК
Хуан Антонио Самаранч-младший
Давид Лапартьен
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