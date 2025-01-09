Эдуард Латыпов: «Нам нужна пошире география подготовки, поэтому мы раньше ездили на много зарубежных сборов. Сейчас возможности нет, но база в Сочи позволяет готовиться на неплохом уровне»
– За без малого три года бана (на международных турнирах – Спортс’’) труднее отвыкали от тех зарубежных трасс, на которых участвовали в соревнованиях, проходили сборы?
– Здесь всегда есть плюсы и минусы, как в любых моментах. Но у нас тоже есть в России хорошие места для подготовки. Их просто не так много, но они есть. Это в первую очередь Семинский перевал в Сочи, где мы проводим сборы. Там достаточная высота для горной подготовки.
Другое дело, что высоты везде разные. Бывает, разница в 200-300 м играет большую роль. Другая высота – другой эффект. Поэтому чем больше разных высот в разных местах, тем больше возможностей адаптироваться к разным трассам.
Поскольку соревнования проходят на очень разных трассах, нам нужна пошире география подготовки, поэтому мы раньше ездили на много зарубежных сборов. Сейчас такой возможности нет, но та же база в Сочи позволяет на достаточно неплохом уровне готовиться.
– В какой степени внутрироссийские соревнования вроде этапов Кубка России и Кубка Содружества позволяют хотя бы частично сохранить свой уровень досанкционных времен?
– Сложно сказать. В любом случае я стараюсь сохранить свой уровень. Конечно, отсутствие международных соревнований сказывается. Потому что когда ты бегаешь с лучшими в мире, то относишься к этому по-другому ментально. И по-другому внутренне готовишься. На внутренних соревнованиях в России мы тоже максимально настроены на каждую гонку, но все равно разница есть, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр Латыпов.
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