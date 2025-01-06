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Васильев о «Гонке чемпионов»: «Всем надо брать пример с Рязани в плане организации. Думаю, продолжение данного формата будет иметь место»

Дмитрий Васильев позитивно оценил итоги лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

Шоу-турнир завершился 5 января в Рязани. Команда Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Терентьева и Марии Истоминой выиграла смешанную эстафету.

«Для первого такого опыта результат очень хороший. Конечно, были шероховатости, без них никуда. Но самое главное – зрителям понравилось. Трибуны были забиты, некоторым людям приходилось стоять внизу. В какой-то момент даже думали ограничить посещаемость. А ведь билеты денег стоили, причем приличных.

Хочу сказать, всем надо брать пример с Рязани в плане организации. Местный житель не избалован, многие хотят воочию увидеть тех спортсменов, которые представляют страну. Думаю, продолжение данного формата будет иметь место. Биатлонисты всегда рады видеть лыжников, а те, думаю, относятся так же.

И, конечно, необходимы спонсоры, без которых организовать такое мероприятие нельзя. Тут было все – и элемент шоу, и непосредственно спортивный интерес. В данном случае удовлетворены все. Зрители получили удовольствие, спортсмены показали себя и смогли подзаработать. Взаимное удовлетворение получилось», – сказал двукратный олимпийская чемпион по биатлону Васильев.

Также Васильев рассчитывает, что лыжники и биатлонисты будут взаимодействовать чаще.

«Традиционно с советских времен биатлонисты и лыжники тренировались летом вместе, затем вкатывались в сезон вместе. Всегда дружили, общались, работали. Это в последние годы как-то начали порознь существовать. Хотя все равно на личном уровне многие поддерживают отношения.

Ревности у биатлонистов никакой быть не может. У нас самодостаточный вид спорта, с популярностью все хорошо, заработки неплохие. Не знаю, как у лыжников, но, думаю, они так же на это смотрят. Надеюсь, что такие старты как в Рязани помогут нашим спортсменам более плотно общаться и взаимодействовать», – сказал Васильев.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
Гонка чемпионов (Рязань)
лыжные гонки
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