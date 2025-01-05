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Управляющий партнер компании «Технониколь»: «Хотелось бы увидеть Кубок мира в Рязани. Если представится возможность, я готов с удовольствием в это ввязаться»

Организатор «Гонки чемпионов» рассказал, что хотел бы провести в Рязани Кубок мира.

Сегодня в Рязани прошел лыжно-биатлонный турнир «Гонка чемпионов». Организатором выступила компания «Технониколь». Корреспондент Спортс’‘ Владимир Иванов поговорил с управляющим партнером компании Сергеем Колесниковым. 

По словам Колесникова, на организацию турнира ушло 50 млн рублей. 

«Мы были очень обеспокоены в начале декабря, когда билеты почти не продавались. На самом деле, вопрос был не в цене, а в том, что люди у нас часто принимают решения в последний момент. Мы же хотели трибуны на 9 тысяч мест. Но остановились на 5 тысячах, потому что к середине декабря была продана лишь тысяча билетов.

Чтобы не было пустоты, убрали 4 тысячи мест. А потом начался вал продаж… Особенно в последнюю неделю. И с каждым днем все активнее. Если бы знали, оставили все. В следующем году учтем этот фактор.

Жизнь состоит из процессов. Сначала мы получаем, а после 50 становимся мудрецами и начинаем отдавать. Благотворительность – неотъемлемая потребность. Уверен, многие люди, достигшие 50-летия и обладающие капиталом, будут двигаться в эту сторону.

Отдавать – совершенно нормальная психологическая потребность. Есть много примеров – Сергей Галицкий, построивший прекрасный «Краснодар», или владелец «Русагро» Вадим Мошкович, который построил прекрасные школы. Я вижу примеры людей, которые вкладывают большие средства в развитие образования или спорта, и просто последовал этой дорогой.

Понимаю, что в Германии (на соревнования) приходит 40 тысяч, но и 9 тысяч, которые мы планируем в следующем году, – немало. Знаете, в глубине души у меня есть мечта, но вслух даже произносить это страшно. Хотя нынешний турнир я воспринимаю как еще один шаг в эту сторону. Здесь еще будут построены 120 домиков, и мы сможем принимать разом до 700 гостей. То есть как раз и спортсменов, и тренеров, и сервис.

И в идеале, хотелось бы увидеть Кубок мира в Рязани. Ну, или шоу-гонку – как раньше были в Москве и Тюмени. Если нам представится возможность, как организатор и человек, отвечающий за финансы, я готов с удовольствием в это ввязаться», – рассказал Колесников. 

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСергей Колесников
Гонка чемпионов (Рязань)
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