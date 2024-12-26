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«Рождественская гонка». Симон и Клод, Пройс и Наврат, Кноттен и Лагрейд выйдут на старт

28 декабря в Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Начало масс-старта – 20:10 по московскому времени, начало гонки преследования – 21:27 по московскому времени

Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»

Участники

Ванесса Фойгт – Юстус Штрелов (Германия)

Франциска Пройс – Филипп Наврат (Германия)

Каролине Кноттен – Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Жюлия Симон – Фабьен Клод (Франция)

Анна Магнуссон – Йеспер Нелин (Швеция)

Джессика Йислова – Михал Крчмарж (Чехия)

Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия)

Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)

Анна Гандлер – Симон Эдер (Австрия)

Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)

Опубликовала: Мария Селенкова
logoФилипп Наврат
Рождественская гонка
результаты
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoМихал Крчмарж
logoКаролине Кноттен
logoФлоран Клод
logoЙеспер Нелин
logoЛотте Лие
logoФабьен Клод
logoАндрей Расторгуев
logoЖюлия Симон
logoБайба Бендика
logoФранциска Пройс
logoДмитрий Пидручный
logoЮстус Штрелов
logoАнна Магнуссон
logoДжессика Йислова
logoЮлия Джима
logoСимон Эдер
logoАнна Гандлер
logoВанесса Фойгт
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