«Рождественская гонка». Симон и Клод, Пройс и Наврат, Кноттен и Лагрейд выйдут на старт
28 декабря в Гельзенкирхене пройдет биатлонная «Рождественская гонка».
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Начало масс-старта – 20:10 по московскому времени, начало гонки преследования – 21:27 по московскому времени
Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»
Участники
Ванесса Фойгт – Юстус Штрелов (Германия)
Франциска Пройс – Филипп Наврат (Германия)
Каролине Кноттен – Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Жюлия Симон – Фабьен Клод (Франция)
Анна Магнуссон – Йеспер Нелин (Швеция)
Джессика Йислова – Михал Крчмарж (Чехия)
Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия)
Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)
Анна Гандлер – Симон Эдер (Австрия)
Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)
Опубликовала: Мария Селенкова
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