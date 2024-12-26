Владимир Драчев: «Падин – своеобразный тренер. Возможно, его неуправляемый характер снова проявился»

Владимир Драчев высказался о сложном характере тренера Андрея Падина.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило , что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» со старшим тренером Михаилом Шашиловым .

«Я не знаю внутренней подоплеки этого скандала, но понимаю, что Андрей Падин – своеобразный тренер. Он всегда действует самостоятельно со своей методикой, никого не слушая. Возможно, его неуправляемый характер снова проявился.

У него свое мнение на все, а иногда надо придерживаться общей позиции тренерского штаба. Свое мнение достаточно просто высказать, не перегибая палку.

Подобная история была в 2018 году, когда он начал самостоятельно писать планы, не слушая позицию главного тренера Анатолия Хованцева , начал тренировать команду по-своему. Он говорил везде делать больше и мощнее и рушил все методики. Получилось так, что он был отстранен от команды. Возможно, это произошло и сейчас», – сказал бывший глава Союза биатлонистов России (СБР ).