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Шашилов опроверг информацию о конфликте с Падиным: «Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе»

Михаил Шашилов опроверг информацию о конфликте с тренером Андреем Падиным.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что Падин не приезжал на последние соревнования по биатлону из-за конфликта с Шашиловым.

«Падин здесь, он работает. Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе, не знаю, с чего возникли новости о конфликте», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Шашилов
logoАндрей Падин
logoсборная России жен
logoДмитрий Губерниев
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