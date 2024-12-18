Шашилов опроверг информацию о конфликте с Падиным: «Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе»
Михаил Шашилов опроверг информацию о конфликте с тренером Андреем Падиным.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что Падин не приезжал на последние соревнования по биатлону из-за конфликта с Шашиловым.
«Падин здесь, он работает. Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе, не знаю, с чего возникли новости о конфликте», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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