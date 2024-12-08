Французский Анси отказался от проведения Кубка мира по биатлону с 2026-го по 2030 годы
Анси отказался от проведения этапов Кубка мира по биатлону в 2026-2030 годах.
Об этом объявил мэр французского города Франсуа Асторг.
Ранее стало известно, что город больше не будет принимать фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который проводился там ежегодно с 2019 года.
Отказ связан с проблемами в части финансирования, логистики и продвижения соревнований. Также Асторг заявил, что из-за потепления климата курорт Ле Гран-Борнан будет проводить больше мероприятий, не связанных со снегом.
В Анси запланирован этап Кубка мира в текущем сезоне, а также в следующем.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости