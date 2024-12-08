Французский Анси отказался от проведения Кубка мира по биатлону с 2026-го по 2030 годы

Анси отказался от проведения этапов Кубка мира по биатлону в 2026-2030 годах.

Об этом объявил мэр французского города Франсуа Асторг.

Ранее стало известно, что город больше не будет принимать фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который проводился там ежегодно с 2019 года.

Отказ связан с проблемами в части финансирования, логистики и продвижения соревнований. Также Асторг заявил, что из-за потепления климата курорт Ле Гран-Борнан будет проводить больше мероприятий, не связанных со снегом.

В Анси запланирован этап Кубка мира в текущем сезоне, а также в следующем.