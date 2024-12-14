Ханна Оберг пропустит этап Кубка мира в Анси: «Я не в той форме, в какой хотела бы быть»
Шведская биатлонистка Ханна Оберг не выступит на этапе Кубка мира в Анси.
Оберг заняла 66-е место в спринте на этапе в Хохфильцене и не попала в гонку преследования. Завтрашнюю эстафету она также пропускает.
«Сейчас я не чувствую, что соревноваться – это большое удовольствие. Я не в той форме, в какой хотела бы быть, чтобы достойно выступать.
Все пошло не так, как я себе представляла, и не так, как обычно бывает после простуды. Поэтому я чувствую, что нужно поехать домой и покончить с этим.
Немного тяжело, потому что я начала сезон с верой в то, что должно быть лучше. Это как пощечина. Это совсем не то место, где я хочу быть.
Теперь я сосредоточусь на возвращении после нового года и чемпионате мира», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
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