Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»

Биатлонистка Метеля объяснила, почему у нее пошла кровь из носа во время гонки.

Во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске у Виктории Метели началось кровотечение из носа. Биатлонистка заняла 17-е место.

«Видимо, давление. Села со спуска и увидела, как [кровь] даже не капает, а бежит. Зажала нос, и она прекратилась на круге. На следующем снова села со спуска, и уже из другой ноздри... Я предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит», – сказала Метеля.