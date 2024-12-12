Полина Шевнина: «Очень расстроилась из‑за последнего выстрела – это, наверное, самое обидное, что можно придумать»

Биатлонистка Полина Шевнина заявила, что хотела сравняться по титулам с мужем.

Шевнина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске .

– Самые большие мои титулы приехали вчера накануне вечером, – это моя доченька и мой муж любимый. Очень расстроилась из‑за последнего выстрела. Это, наверное, самое обидное, что можно придумать. Наташа (Шевченко) хорошо бегает финишный круг, особенно равнинные отрезки. Я переживала до последнего. Надеялась, что получится выиграть, и все‑таки это получилось.

– Наташа сказала, что круг не очень подходит для нее, так как нет резких подъемов, где она может прибавить. Это плюс для вас?

– Не то что плюс. Может быть, состояние не особо хорошее у Наташи. Все равно переезды... к индивидуальной гонке по‑разному все подходят. Мне тоже было тяжело, не скажу, что легко бежалось, но оказывается, что этого хватило.

– Присутствие мужа и дочери дает дополнительную поддержку?

– Сегодня перед гонкой мужу (Сергею Коновалову) сказала: «Можно хотя бы я с тобой титулами поравняюсь?». Его тяжело по титулам догнать, он же чемпион «Ижевской винтовки». Думала: «Дай бог, чтобы у меня получилось где‑то тебя догнать».

Семья придала мне много энергии и сил. Мы с дочкой Настей вместе спали. Она у меня всю ночь то в ногах спала, то где‑то еще. Думаю: «Пожалуйста, дай выспаться перед гонкой». Но они меня сильно зарядили, – сказала Шевнина .