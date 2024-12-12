Наталия Шевченко: «Очень тяжелая гонка была у меня. Рада, что второй раз в карьере стрельнула четыре ноля»
Наталия Шевченко рада, что смогла чисто отстрелять в индивидуальной гонке на ЧР.
Шевченко стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
«На самом деле я сейчас стою, голова кружится. Очень тяжелая гонка была у меня. С самого начала очень много проигрывала Полине (Шевниной), с «нолями» мы шли. Очень рада, что второй раз в карьере стрельнула четыре «ноля». Первый был в том году в Мурманске в последней гонке сезона в масс‑старте. Сейчас второй раз, очень счастлива.
Подъезжала на последний рубеж и говорила себе о том, чтобы не думать о борьбе за медали, а просто стрелять на ноль. Для меня было важно стрелять чисто на пристрелке. Полина сегодня была очень сильна на дистанции, она молодец», – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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