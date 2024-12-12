Ингрид Тандревольд: «В последнее время СМИ пишут много дезинформации о моем здоровье, поэтому хочу сказать: моя сердечная аритмия не опасна!»
Норвежская биатлонистка Тандревольд заявила, что ее проблемы с сердцем не опасны.
Ингрид Тандревольд пришлось уехать с этапа Кубка мира в Контиолахти из-за проблем с сердцем, этап в Хохфильцене она также пропускает.
«Всем, кто спрашивает, как у меня дела, – спасибо, у меня все хорошо, хотя мне, конечно, жаль, что я сейчас не в Хохфильцене. Когда у меня будут какие-то новости, я обязательно сообщу.
P. S. Поскольку в последнее время СМИ пишут много дезинформации о моем здоровье, я просто хочу сказать (еще раз), что моя сердечная аритмия НЕ ОПАСНА!!! Нельзя сравнивать разные виды сердечной аритмии друг с другом, не зная всех подробностей. Поэтому, если вы прочтете что-то иное, не верьте этому, а верьте мне», – написала Тандревольд.
Звезду биатлона из Норвегии постоянно подводит сердце, а она все равно бегает. Почему?!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Ингрид Тандревольд
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