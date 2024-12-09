Улдал заменит Дале в составе сборной Норвегии на Кубке мира в Хохфильцене, вместо Тандревольд выступит Ойгард

Мартин Улдал заменит Йоханнеса Дале в составе сборной Норвегии на Кубке мира.

Об этом сообщил генеральный менеджер норвежской сборной Пер Арне Ботнан.

Третий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене.

Улдал начал сезон на Кубке IBU, где одержал две победы, завоевал несколько других медалей и лидирует в общем зачете.

Дале на последнем этапе Кубка мира в Контиолахти в личных гонках был 63-м, 23-м и 21-м.

Также в Хохфильцене из-за проблем с сердцем не выступит Ингрид Тандревольд, ее заменит Марит Ойгард.