Улдал заменит Дале в составе сборной Норвегии на Кубке мира в Хохфильцене, вместо Тандревольд выступит Ойгард
Мартин Улдал заменит Йоханнеса Дале в составе сборной Норвегии на Кубке мира.
Об этом сообщил генеральный менеджер норвежской сборной Пер Арне Ботнан.
Третий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене.
Улдал начал сезон на Кубке IBU, где одержал две победы, завоевал несколько других медалей и лидирует в общем зачете.
Дале на последнем этапе Кубка мира в Контиолахти в личных гонках был 63-м, 23-м и 21-м.
Также в Хохфильцене из-за проблем с сердцем не выступит Ингрид Тандревольд, ее заменит Марит Ойгард.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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