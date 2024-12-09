Лиза Виттоцци пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси
Итальянская биатлонистка Виттоцци пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси.
Спортсменка восстанавливается после проблем со спиной, ей нужно больше времени на реабилитацию.
Виттоцци планирует вернуться на Кубок мира во время четвертого этапа в немецком Оберхофе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Eurosport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости