Лиза Виттоцци пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси

Итальянская биатлонистка Виттоцци пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси.

Спортсменка восстанавливается после проблем со спиной, ей нужно больше времени на реабилитацию.

Виттоцци планирует вернуться на Кубок мира во время четвертого этапа в немецком Оберхофе.