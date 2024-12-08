Эльвира Оберг: «Соревноваться в желтой майке лидера потрясающе. Это как сбывшаяся мечта»
Шведская биатлонистка с двумя промахами выиграла гонку в Контиолахти и упрочила лидерство в общем зачете.
«Это потрясающе – соревноваться в желтой майке лидера. Это как сбывшаяся мечта, то, к чему всегда стремишься.
Я сегодня немного нервничала, выходя на гонку. Никогда не хочется оказываться в таком положении, когда приходится бороться за каждый метр, за каждую позицию. В этот раз была довольно большая лидирующая группа, поэтому было трудно отвоевать много позиций.
Но я знаю, что когда я в такой форме, два промаха – не повод для беспокойства в масс-старте. Я просто старалась сохранять спокойствие. Знаю, что в таких ситуациях стреляю очень хорошо. Я чувствовала себя уверенно, но все равно нужно было сделать это и найти концентрацию. Очень рада, что сегодня мне это удалось», – сказала Оберг.
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