Эрик Перро: «Вторая победа подряд – это просто безумие для французской команды. Рад, что смог помочь»

Французский биатлонист Эрик Перро заявил, что гордится своей сборной.

Перро победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, ранее его соотечественник Эмильен Жаклен выиграл спринт. Еще один представитель Франции Кентен Фийон-Майе сегодня стал вторым.

«Это особенная победа. Я замерз и ничего не видел из-за мокрых глаз, но это чувство, когда пересекаешь финишную черту первым, неповторимо. Я проверил три или четыре раза, действительно ли это так, и только потом посмотрел на публику и отпраздновал.

Вторая победа подряд – это просто безумие для французской команды. Думаю, мы на хорошем пути, особенно после тяжелого прошлого сезона. Я очень счастлив и горжусь своей командой. Рад, что смог помочь», – приводит слова Перро сайт Международного союза биатлонистов.

Жаклен о победе в спринте: «Я хотел провести лучшую гонку, на которую способен. Думаю, это только начало для нашей команды»