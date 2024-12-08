Губерниев о роли советника министра спорта: «Я уже приготовил несколько предложений по работе ОКР»

Дмитрий Губерниев в роли советника министра спорта подготовил предложения по ОКР.

Об этом спортивный комментатор заявил в эфире «Матч ТВ».

«Я получил предложение от министра спорта Дегтярева стать советником министра на общественных началах. С удовольствием это предложение принял. Так что буду с большим удовольствием советовать. По мере сил. Будем вместе развивать спорт большой страны.

Дегтярев еще и будет заведовать Олимпийским комитетом России (ОКР ). Что абсолютно правильно. Я как советник уже приготовил несколько предложений по работе ОКР», – сказал Губерниев .

В интервью Metaratings Губерниев также уточнил , на что в первую очередь хочет обратить внимание Дегтярева в качестве его советника.

«Самое главное – это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе.

Также важно уделить внимание развитию детско-юношеского спорта в России, обеспечению детей доступными секциями, о чем говорил и президент страны. Нельзя забывать о поддержке юных спортсменов, нужны бесплатные занятия, инвентарь и так далее. Вот это сейчас самое важное.

Будем обращать внимание на болевые точки нашего спорта. Я выступаю в роли щуки, как журналист, как представитель четвертой власти, чтобы не дремали караси», – отметил Губерниев.