Иван Колотов: «Я в холоде как рыба в воде – вообще по кайфу бежать, когда мороз»

Биатлонист Иван Колотов заявил, что в холоде чувствует себя как рыба в воде.

Сегодня Колотов финишировал вторым в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске, допустив один промах.

«План на сезон мы с тренерам проговорили заранее – очень много гонок, что-то мы точно будем пропускать. Либо целые этапы, либо отдельные гонки выдергивать.

Сегодня очень хорош получалась стрельба, все кучно было. Плюс сегодня ветровая обстановка спокойная. Вчера и позавчера флажки гуляли, а сегодня штиль – классно стрелять было.

Почему много промахов у всех? Думаю, это зависит от того, кто и как холод переносит. Вот я в холоде как рыба в воде – вообще по кайфу бежать, когда мороз», – сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».