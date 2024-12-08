Поварницын о том, что лидеры не вышли на масс-старт: «Немножко не то, обычно больше азарта присутствует. Для меня это все равно победа»

Поварницын прокомментировал отсутствие лидеров в масс-старте на Кубке России.

Александр Поварницын одержал победу в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Пока что такая небольшая пустота – я еще перед стартом думал, стоит ли бежать, потому что надо уезжать сегодня. Думал, не сильно ли тяжело это в дорогу будет. Но как-то спокойно подошел, хотелось очень поработать над стрельбой стоя, исправить вчерашние ошибки. Хорошо, что сегодня это удалось.

Не было лидеров? Я считаю, что в нашем биатлоне очень много сильных людей, так что кто-то все равно возьмет на себя бремя лидерства, что видно было по гонке – все пытались идти вперед, никто не пытался отсидеться. Но, конечно, немножко не то, обычно больше азарта присутствует.

Сегодня была хорошая гонка, для меня это все равно победа, несмотря на то, что многие не бежали», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».