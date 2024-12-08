Виктор Плицев: «Спасибо Серохвостову и Латыпову, что дали шанс. Я фаворит? Пока что не совсем, но мы к этому идем»

Плицев поблагодарил Серохвостова и Латыпова за шанс на подиум на Кубке России.

Виктор Плицев стал третьим в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Могу только сказать спасибо Серохвостову и Латыпову , что дали шанс. Сегодня очень рад гонке, спасибо сервису за подготовку лыж, тренерам, Ямалу.

Бектуганову спасибо большое за борьбу. Очень рад, что мы сегодня вместе так пробежали эту гонку, у нас все сложилось.

Я фаворит? Пока что еще не совсем, но мы к этому идем. Надеюсь, все будет отлично в этом плане», – сказал Плицев в эфире «Матч ТВ».