Виктор Плицев: «Спасибо Серохвостову и Латыпову, что дали шанс. Я фаворит? Пока что не совсем, но мы к этому идем»
Плицев поблагодарил Серохвостова и Латыпова за шанс на подиум на Кубке России.
Виктор Плицев стал третьим в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
«Могу только сказать спасибо Серохвостову и Латыпову, что дали шанс. Сегодня очень рад гонке, спасибо сервису за подготовку лыж, тренерам, Ямалу.
Бектуганову спасибо большое за борьбу. Очень рад, что мы сегодня вместе так пробежали эту гонку, у нас все сложилось.
Я фаворит? Пока что еще не совсем, но мы к этому идем. Надеюсь, все будет отлично в этом плане», – сказал Плицев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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