Наталия Шевченко: «Гонка была классная. Отсиделась за Зыряновой немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении»
– Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат.
На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении.
– Если бы Зырянова не допустила обидный промах в конце, то сложнее была бы борьба?
– Конечно. Если бы она не допустила промах, то у меня было отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть.
– Силы остались на масс‑старт?
– Сил с каждым днем остается все меньше. Надеюсь, что сегодня смогу восстановиться и завтра снова буду работать над стрельбой.
– Не холодно сегодня?
– Нормально было бежать. Прохладно, конечно, но в принципе терпимо, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
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