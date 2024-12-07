Наталия Шевченко: «Гонка была классная. Отсиделась за Зыряновой немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении»

Наталия Шевченко прокомментировала победу в пасьюте на этапе Кубка России.

– Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат.

На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении.

– Если бы Зырянова не допустила обидный промах в конце, то сложнее была бы борьба?

– Конечно. Если бы она не допустила промах, то у меня было отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть.

– Силы остались на масс‑старт?

– Сил с каждым днем остается все меньше. Надеюсь, что сегодня смогу восстановиться и завтра снова буду работать над стрельбой.

– Не холодно сегодня?

– Нормально было бежать. Прохладно, конечно, но в принципе терпимо, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».