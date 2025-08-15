  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Истомин об иностранных биатлонистах: «Я посмотрел все гонки и стрельбы Blink. Меня немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди»
6

Истомин об иностранных биатлонистах: «Я посмотрел все гонки и стрельбы Blink. Меня немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди»

Артем Истомин шокирован стрелковой подготовкой иностранных биатлонистов.

Об этом тренер сборной России высказался по итогам лыжероллерного фестиваля Blink, который проходил в Норвегии с 6 по 9 августа.

– Как вам видно изнутри – насколько спортсменки вашей группы видят прежде всего конкуренток в девушках группы Шашилова и наоборот?

– Ну, если это так, то это, конечно, не очень хорошо. Потому что я бы хотел, чтобы они смотрели на те ориентиры, которые сейчас показывают на Кубке мира.

Недавно прошел фестиваль в Норвегии – Blink. Я посмотрел все гонки и дуэльные стрельбы... И, ну честно говоря, меня прям немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди. Когда стреляют рубежи с подбежкой, пусть даже стоя, девушки за 12 секунд ноль [промахов]. Либо мужчины, там Ульдал рекорд поставил – за 10 секунд ноль. Это сильно.

Поэтому эти ориентиры они должны, наверное, выдерживать для себя. А что касается функциональной готовности, то выше головы ты не прыгнешь. Нужно идти просто поступательно. Если нужно больше времени – ну, значит, придется больше времени этим заниматься. Но прыгать выше головы здесь, наверное, нет никакого смысла, – сказал Истомин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
logoсборная России
Артем Истомин
летний биатлон
logoКубок мира по биатлону
logoBlink
logoсборная России жен
logoМартин Ульдал
logoМихаил Шашилов
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Понятно, что на 99% для российских биатлонистов Олимпиады-2026 не будет. Если вдруг кого-то допустят, это может быть один или два спортсмена»
52 августа, 09:37
Артем Истомин: «Отсутствие международных стартов немного ударило по интересу к биатлону, но не критично. Молодежь есть, она подрастает»
11 августа, 13:50
Артем Истомин: «В ситуации, в которой мы находимся, сложно удержать настрой на Олимпиаду, но мы пытаемся, и спортсмены пытаются»
1 августа, 09:54
Главные новости
Истомин пошутил о супружеских парах в биатлоне: «Путин сказал, что нужно повышать демографию, поэтому мы тоже эти цели не должны упускать из виду»
29 минут назад
Артем Истомин: «Мы планируем и пока готовимся к Олимпийским играм. В работе с Прокуниным и Норицыным всегда ищем компромиссы»
35 минут назад
Дмитрий Васильев: «Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам. Виноваты руководители их страны, а они ни при чем»
3вчера, 17:25
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
1вчера, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
13вчера, 05:55
Сборные Франции и Германии по биатлону проводят совместный тренировочный сбор в Бессане
13 августа, 07:37
Эмиль Хегле Свенсен – Зигфриду Мазе: «Ты продлил мою карьеру. Принес в команду опыт и хорошее настроение»
13 августа, 06:43
Дмитрий Губерниев: «Возможные решения на встрече Путина и Трампа перерастут в спорт несомненно и сразу»
512 августа, 15:32
Дмитрий Васильев: «Поддерживаю предложение ввести потолок зарплат в нашем футболе. Зарплаты неадекватные, игра – катастрофа, смотреть невозможно»
12011 августа, 16:42
Андрей Падин: «Кульгускин показал хорошую стрельбу, но все-таки больше соревновался на юниорских стартах. Там другая конкуренция и атмосфера»
11 августа, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28