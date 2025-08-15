  • Спортс
  • Истомин об отмене сбора в Антхольце: «Была возможность выехать в Европу без стрельбы и на другие высоты, но никакого смысла нет. И унывать от этого тоже»
Истомин об отмене сбора в Антхольце: «Была возможность выехать в Европу без стрельбы и на другие высоты, но никакого смысла нет. И унывать от этого тоже»

Тренер сборной России по биатлону ранее сообщил, что сбор его группы в Антхольце был отменен по инициативе итальянской стороны.

– Этим летом многие тренируются за границей: в Австрии, Италии, Словении, Грузии, Армении. Насколько психологически ударила по девушкам вашей группы неудачная попытка выехать в Италию на фоне более удачливых конкуренток?

– Была возможность выехать в Европу, допустим, без стрельбы и на другие высоты, в другие места проведения сборов. Но в этом нет никакого смысла. Просто потому, что мы хотели отработать именно ту модель, которую мы могли бы использовать зимой.

Если она у нас не получается, то и нет смысла тогда менять на какое-то место проведения сбора ради просто выезда в Европу. Потому что все равно есть сложности с логистикой, с оружием и так далее. То есть это непросто сейчас в наше время – провести там сбор для биатлонистов, подчеркну. А ехать на сбор без стрельбы в августе месяце... Я как-то не вижу в этом смысла.

Плохо, что не получился именно высотный сбор, и они это тоже понимают. Высокогорный имеется в виду. Но сейчас от этого унывать, только тратить на это время, тоже нет никакого смысла, и мы это с ними обсуждали. Надо готовиться дальше, в любом случае сезон впереди. И надо выжимать максимум из того, что мы имеем сейчас, – сказал Истомин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
Артем Истомин
logoсборная России жен
