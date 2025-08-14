  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам. Виноваты руководители их страны, а они ни при чем»
1

Дмитрий Васильев: «Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам. Виноваты руководители их страны, а они ни при чем»

Дмитрий Васильев выступил против отстранения израильских спортсменов от стартов.

Ранее специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях, итальянский юрист Франческа Альбанезе призвала исключить Израиль из международных спортивных соревнований.

«Я против того, чтобы любых спортсменов отстраняли от соревнований по политическим мотивам. Главный лозунг спорта: о, спорт, ты мир! Спорт должен объединять и умиротворять самые сложные ситуации.

Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам, этого делать не нужно. Они ни при чем. Виноваты руководители их страны. Надо воздействовать на руководство Израиля, а не на обычных граждан, включая спортсменов. Я категорически против того, чтобы страдали израильские спортсмены», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Политика
logoДмитрий Васильев
