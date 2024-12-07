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Впервые с ноября 2022 года ни один из норвежских биатлонистов не попал на подиум личной гонки Кубка мира

Впервые с 2022 года норвежцы не попали на подиум в личной гонке Кубка мира.

Накануне на этапе в Контиолахти прошел мужской спринт. Победу одержал француз Эмильен Жаклен, второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, третье – Филипп Наврат из Германии.

Лучшим среди норвежских биатлонистов стал Йоханнес Бо, занявший пятое место с двумя промахами. Ветле Шостад Кристиансен стал 6-м, Тарьей Бо – 7-м, Вебьорн Сорум – 8-м, Стурла Хольм Лагрейд – 9-м, Йоханнес Дале-Шевдал – 23-м.

В последний раз подиум без норвежцев был в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти в ноябре 2022 года. Тогда призерами были швед Мартин Понсилуома, швейцарец Никлас Хартвег и немец Давид Цобель.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoЙоханнес Бо
logoТарьей Бо
logoсборная Франции
logoФилипп Наврат
logoсборная Германии
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
logoКубок мира по биатлону
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