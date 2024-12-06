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Норвежский биатлонист Хедегарт занял восьмое место в коньковой «разделке» на Кубке мира по лыжам

Норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт занял восьмое место на Кубке мира по лыжам.

Хедегарт проиграл 49,5 секунды победителю коньковой «разделки» Мартину Ниенге. Из иностранных лыжников (не норвежцев), он уступил только немцу Фридриху Моху, который стал седьмым.

Норвежец – чемпион мира по биатлону среди юниоров-2023. Он не отобрался ни в основную, ни в резервную команду по биатлону на этот сезон.

Но выиграл лыжную гонку на норвежском отборе и попал на этап Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я что-то умею». Норвежский биатлонист не попал даже в резерв, но поедет на... лыжный Кубок мира

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
сборная Германии (лыжные гонки)
Фридрих Мох
logoсборная Норвегии
Эйнар Хедегарт
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