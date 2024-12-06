Смольская о спринте в Хантах: «Нужно очень хорошо утеплиться, провести разминку и быть готовым, что что‑то да отмерзнет»

Динара Смольская призвала подготовиться к холоду на Кубке России по биатлону.

В пятницу на этапе в Ханты‑Мансийске пройдут спринтерские гонки. На данный момент температура воздуха на стадионе составляет минус 15 градусов.

«Погодные условия чем‑то похожи на те, как было перед первым спринтом, будто уже это проходили. Нужно очень хорошо утеплиться, хорошо провести разминку, ну и быть готовым, что что‑то да отмерзнет. У нас в Раубичах тоже бывает очень холодно», – сказала белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года Смольская .