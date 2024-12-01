Васильев об эстафетах на Кубке России: «Сборная Беларуси – команда целой страны, а мы выступаем регионами. Это главный момент, который предопределяет результат»

Дмитрий Васильев объяснил победу белорусов на этапе Кубка России по биатлону.

1 декабря на соревнованиях в Ханты‑Мансийске прошла смешанная эстафета . Команда Беларуси одержала победу, ХМАО-Югра – на втором месте, Свердловская область – на третьем.

«Не будем забывать, что сборная Беларуси – это команда целой страны, а мы выступаем регионами. Это главный момент, который предопределяет результат. Если бы мы создали сборную России, то результат был бы совершенно другой. Поэтому здесь нечему удивляться.

Но даже в такой конфигурации наши ребята создают борьбу и соперничество. Это здорово. Ну и второе: еще только начало сезона. Ждать каких‑то выдающихся результатов не приходится. И часто даже у лидеров провалы получаются. Поэтому здесь… Надо спокойно к этому относиться и понаблюдать дальше, как будут развиваться события.

Здесь очень важно учитывать факт того, что у кого‑то получается в начале сезона сразу же, как у Серохвостова, он вообще феерит. А кто‑то еще пока раскачивается, тот же Халили. Вроде как «за деньгами» сбегал удачно, а сейчас что‑то как‑то и не очень. Поэтому начало сезона всегда скомканное. Тут не надо делать никаких выводов. До января месяца можно спокойно относиться к декабрьским стартам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .