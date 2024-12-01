Кубок IBU. Фрей выиграл гонку преследования, Ботн – 2-й, Улдал – 3-й

Норвежец Исак Фрей выиграл гонку преследования на Кубке IBU по биатлону в Идре.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 1-й этап Идре, Швеция Мужчины Гонка преследования 1. Исак Фрей (Норвегия) – 33.48,4 (2) 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 30,6 (5) 3. Мартин Улдал (Норвегия) – 54,0 (3) 4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.03,0 (2) 5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.13,4 (4) 6. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.14,9 (4) 7. Симон Кайзер (Германия) – 2.16,3 (4) 8. Роман Реес (Германия) – 2.42,2 (5) 9. Синдре Йорде (Норвегия) – 3.25,7 (4) 10. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 3.26,1 (3)... 15. Оскар Ломбардо (Франция) – 4.26,3 (7) Антонин Гигонна (Франция) не стартовал. Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре