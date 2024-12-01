Кубок IBU. Фрей выиграл гонку преследования, Ботн – 2-й, Улдал – 3-й
Норвежец Исак Фрей выиграл гонку преследования на Кубке IBU по биатлону в Идре.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
1-й этап
Идре, Швеция
Мужчины
Гонка преследования
1. Исак Фрей (Норвегия) – 33.48,4 (2)
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 30,6 (5)
3. Мартин Улдал (Норвегия) – 54,0 (3)
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.03,0 (2)
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.13,4 (4)
6. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.14,9 (4)
7. Симон Кайзер (Германия) – 2.16,3 (4)
8. Роман Реес (Германия) – 2.42,2 (5)
9. Синдре Йорде (Норвегия) – 3.25,7 (4)
10. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 3.26,1 (3)...
15. Оскар Ломбардо (Франция) – 4.26,3 (7)
Антонин Гигонна (Франция) не стартовал.
Опубликовано: Полина Лоцик
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