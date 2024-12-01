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Кубок IBU. Фрей выиграл гонку преследования, Ботн – 2-й, Улдал – 3-й

Норвежец Исак Фрей выиграл гонку преследования на Кубке IBU по биатлону в Идре.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

1-й этап

Идре, Швеция

Мужчины

Гонка преследования 

1. Исак Фрей (Норвегия) – 33.48,4 (2)

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 30,6 (5)

3. Мартин Улдал (Норвегия) – 54,0 (3)

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 1.03,0 (2)

5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.13,4 (4)

6. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.14,9 (4)

7. Симон Кайзер (Германия) – 2.16,3 (4)

8. Роман Реес (Германия) – 2.42,2 (5)

9. Синдре Йорде (Норвегия) – 3.25,7 (4)

10. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 3.26,1 (3)...

15. Оскар Ломбардо (Франция) – 4.26,3 (7)

Антонин Гигонна (Франция) не стартовал.

Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

Опубликовано: Полина Лоцик
Лукас Фрацшер
logoсборная Франции
Мартин Улдал
Симон Кайзер
Оскар Ломбардо
logoРоман Реес
logoСиверт Гутторм Баккен
Синдре Йорде
logoсборная Норвегии
результаты
Йохан-Олав Ботн
Сверре Дален Аспенес
Исак Фрей
logoАнтонин Гигонна
logoКубок IBU
logoсборная Германии
Хейкки Лайтинен
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