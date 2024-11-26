Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре
С 28 ноября по 1 декабря в Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
1-й этап
Идре, Швеция
Расписание гонок
28 ноября, четверг
Спринт, мужчины
13.30
Спринт, женщины
16.00
30 ноября, суббота
Спринт, мужчины
13.30
Спринт, женщины
17.00
1 декабря, воскресенье
Гонка преследования, мужчины
14.00
Гонка преследования, женщины
16.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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