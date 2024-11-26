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Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

С 28 ноября по 1 декабря в Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

1-й этап

Идре, Швеция

Расписание гонок

28 ноября, четверг

Спринт, мужчины

13.30

Спринт, женщины

16.00

30 ноября, суббота

Спринт, мужчины

13.30

Спринт, женщины

17.00

1 декабря, воскресенье

Гонка преследования, мужчины

14.00

Гонка преследования, женщины

16.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь Кубка IBU сезона-2024/25

Опубликовала: Мария Селенкова
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