Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

С 28 ноября по 1 декабря в Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 1-й этап Идре, Швеция Расписание гонок 28 ноября, четверг Спринт, мужчины 13.30 Спринт, женщины 16.00 30 ноября, суббота Спринт, мужчины 13.30 Спринт, женщины 17.00 1 декабря, воскресенье Гонка преследования, мужчины 14.00 Гонка преследования, женщины 16.45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Календарь Кубка IBU сезона-2024/25