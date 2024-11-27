Кубок IBU. Ботн, Фрей, Гигонна, Ломбардо, Реес, Фрацшер, Эмильен Клод выступят в спринте
28 ноября на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
1-й этап
Идре, Швеция
Спринт
Мужчины
Начало – 13:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Корнел Пукьяну (Румыния)
3. Роман Реес (Германия)
11. Лукас Фрацшер (Германия)
13. Мартин Улдал (Норвегия)
15. Адам Вацлавик (Чехия)
17. Оскар Ломбардо (Франция)
20. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
26. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
27. Николо Бетемпс (Италия)
30. Эмильен Клод (Франция)
32. Антонин Гигонна (Франция)
35. Синдре Йорде (Норвегия)
39. Леонард Пфунд (Германия)
41. Исак Фрей (Норвегия)
80. Сиверт Баккен (Норвегия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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