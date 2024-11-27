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Кубок IBU. Ботн, Фрей, Гигонна, Ломбардо, Реес, Фрацшер, Эмильен Клод выступят в спринте

28 ноября на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

1-й этап

Идре, Швеция

Спринт

Мужчины

Начало – 13:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Корнел Пукьяну (Румыния)

3. Роман Реес (Германия)

11. Лукас Фрацшер (Германия)

13. Мартин Улдал (Норвегия)

15. Адам Вацлавик (Чехия)

17. Оскар Ломбардо (Франция)

20. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

26. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

27. Николо Бетемпс (Италия)

30. Эмильен Клод (Франция)

32. Антонин Гигонна (Франция)

35. Синдре Йорде (Норвегия)

39. Леонард Пфунд (Германия)

41. Исак Фрей (Норвегия)

80. Сиверт Баккен (Норвегия)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Леонард Пфунд
logoАнтонин Гигонна
Николо Бетемпс
Синдре Йорде
Корнел Пукьяну
logoсборная Италии по биатлону
Эмильен Клод
Оскар Ломбардо
Сверре Дален Аспенес
logoРоман Реес
Мартин Улдал
logoсборная Норвегии
Йохан-Олав Ботн
logoКубок IBU
logoсборная Франции
logoсборная Чехии
logoсборная Румынии
logoСиверт Гутторм Баккен
результаты
Адам Вацлавик
Лукас Фрацшер
Исак Фрей
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