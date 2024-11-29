Ульяна Нигматуллина: «В этом сезоне я совсем потерялась, откатилась назад. У меня очень слабый иммунитет, не могу выдержать без болезней долгое время»

Ульяна Нигматуллина объяснила низкие результаты проблемами с иммунитетом.

В спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Нигматуллина стала 36-й.

«В прошлом году я была в районе 30‑х мест, в этом сезоне совсем потерялась, откатилась назад. Все объясняется тем, что у меня очень слабый иммунитет, я не могу выдержать без болезней долгое время.

Раньше, наверное, мне помогало то, что все ходили в масках, поэтому было легко защититься от болезней. Сейчас же иммунитет страдает, не выдерживает нагрузки. Скорее всего, декрет сказался.

Я сейчас в больших поисках, это достаточно интересный процесс, несмотря на плохие результаты», – сказала двукратный призер Олимпийских игр.