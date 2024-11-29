  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ульяна Нигматуллина: «В этом сезоне я совсем потерялась, откатилась назад. У меня очень слабый иммунитет, не могу выдержать без болезней долгое время»
2

Ульяна Нигматуллина: «В этом сезоне я совсем потерялась, откатилась назад. У меня очень слабый иммунитет, не могу выдержать без болезней долгое время»

Ульяна Нигматуллина объяснила низкие результаты проблемами с иммунитетом.

В спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Нигматуллина стала 36-й.

«В прошлом году я была в районе 30‑х мест, в этом сезоне совсем потерялась, откатилась назад. Все объясняется тем, что у меня очень слабый иммунитет, я не могу выдержать без болезней долгое время.

Раньше, наверное, мне помогало то, что все ходили в масках, поэтому было легко защититься от болезней. Сейчас же иммунитет страдает, не выдерживает нагрузки. Скорее всего, декрет сказался.

Я сейчас в больших поисках, это достаточно интересный процесс, несмотря на плохие результаты», – сказала двукратный призер Олимпийских игр.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoКубок России
logoсборная России жен
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок России. Наталия Шевченко победила в спринте, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я, Сливко – 5-я, Сола – 26-я
83сегодня, 09:54
Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне
525 ноября, 12:03
🏆 Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России, Сливко – 2-я, Каплина – 3-я
503 марта, 07:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Наталия Шевченко: «Резцова на финишном подъеме выигрывала у меня пять секунд. Надежд уже не осталось, но я знала, что прошла финиш очень сильно»
150 минут назад
Анастасия Халили: «Выхожу на каждую гонку и не знаю, как буду себя чувствовать. В спринте все решает стрельба»
3сегодня, 10:33
❄️ Кубок России. Наталия Шевченко победила в спринте, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я, Сливко – 5-я, Сола – 26-я
83сегодня, 09:54
Васильев о лишении Устюгова золота Ванкувера-2010: «Пусть Фуркад пока радуется. Глядишь, со временем и до него доберутся»
11сегодня, 08:24
Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»
21сегодня, 07:59
Александр Логинов: «Недоволен физическим состоянием. Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, а я пока не могу этого делать»
1сегодня, 07:36
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
6сегодня, 07:17
❄️ Кубок России. Серохвостов выиграл спринт, Логинов – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 36-й
84сегодня, 06:53
Фуркад о золоте Олимпиады-2010 после допинг-бана Устюгова: «Это вызывает смешанные эмоции. Удовлетворен, что борьба с допингом приносит плоды даже 15 лет спустя»
58вчера, 21:20
Фестиваль Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси
5вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ишмуратова о разных сроках дисквалификации Швентек и Валиевой: «Без политики и двойных стандартов тут не обошлось»
3сегодня, 09:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
118 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10