Ульяна Нигматуллина: «В этом сезоне я совсем потерялась, откатилась назад. У меня очень слабый иммунитет, не могу выдержать без болезней долгое время»
Ульяна Нигматуллина объяснила низкие результаты проблемами с иммунитетом.
В спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Нигматуллина стала 36-й.
«В прошлом году я была в районе 30‑х мест, в этом сезоне совсем потерялась, откатилась назад. Все объясняется тем, что у меня очень слабый иммунитет, я не могу выдержать без болезней долгое время.
Раньше, наверное, мне помогало то, что все ходили в масках, поэтому было легко защититься от болезней. Сейчас же иммунитет страдает, не выдерживает нагрузки. Скорее всего, декрет сказался.
Я сейчас в больших поисках, это достаточно интересный процесс, несмотря на плохие результаты», – сказала двукратный призер Олимпийских игр.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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