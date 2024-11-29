Анастасия Халили: «Выхожу на каждую гонку и не знаю, как буду себя чувствовать. В спринте все решает стрельба»
Анастасия Халили рассказала, что старается бороться за призы в каждой гонке.
– Готова ввязаться в борьбу за победу в Кубке, начиная с сегодняшней гонки?
– Конечно, настрой есть. На каждую гонку выхожу бороться только за высокие места. Что касается выступления на Кубке Содружества, эти недельные перерывы между стартами, частые старты – мы все эти дни обкатывались, никакой работы не делали.
Поэтому я на каждую гонку выхожу и не знаю, как буду себя чувствовать. По аналитике у меня лучший ход с Анной Солой. Просто в первом спринте мне добавили две минуты, если их из моего времени вычесть, то я даже у Ани выиграла секунду.
– Сейчас спринт – твоя стихия?
– Да, но стрелять надо. Здесь все решает стрельба, – сказала биатлонистка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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