Анастасия Халили: «Выхожу на каждую гонку и не знаю, как буду себя чувствовать. В спринте все решает стрельба»

Анастасия Халили рассказала, что старается бороться за призы в каждой гонке.

– Готова ввязаться в борьбу за победу в Кубке, начиная с сегодняшней гонки?

– Конечно, настрой есть. На каждую гонку выхожу бороться только за высокие места. Что касается выступления на Кубке Содружества, эти недельные перерывы между стартами, частые старты – мы все эти дни обкатывались, никакой работы не делали.

Поэтому я на каждую гонку выхожу и не знаю, как буду себя чувствовать. По аналитике у меня лучший ход с Анной Солой. Просто в первом спринте мне добавили две минуты, если их из моего времени вычесть, то я даже у Ани выиграла секунду.

– Сейчас спринт – твоя стихия?

– Да, но стрелять надо. Здесь все решает стрельба, – сказала биатлонистка.