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Бабиков посоветовал спортсменам читать книги: «Например, «Смелость достичь успеха» – в ней есть о рычагах мотивации. Также стоит уделять внимание классической литературе»

Антон Бабиков посоветовал спортсменам читать книги для поддержания мотивации.

Бабиков – чемпион мира 2017 года в биатлонной эстафете. Его ответы на вопросы болельщиков приводит телеграм-канал Анны Богалий.

– Что посмотреть для мотивации?

– Я бы посоветовал читать книги. Например, Рубен Гонсалес «Смелость достичь успеха». В ней есть о рычагах мотивации для спортсменов. Также стоит уделять внимание классической литературе.

– Как вы пришли в биатлон? Как вы восстанавливаетесь после сборов, тренировок и соревнований? Как себя мотивируете?

– Я пришел в школьную секцию заниматься лыжными гонками, а потом в городе появился биатлонный комплекс, поэтому и стал заниматься биатлоном. Про восстановление – мне помогает смена деятельности. Например, в межсборье люблю бег, скалолазание. Как мотивирую? Просто люблю свое дело. Мне нравится оттачивать определенные элементы в технике.

– Как правильно подходить к огненным рубежам? Как распределить силы?

– К огневым рубежам нужно уметь подходить по-разному. Будут разные гонки. Нужно быть мобильным, уметь работать в разных режимах, реагировать на условия на трассе. В юном возрасте нужно уметь чувствовать свои пороги. Когда ты уже профессионал, то практически всю дистанцию ты выступаешь на грани возможностей.

– Какое должно быть восстановление после соревнований?

– Кому-то нужно побегать, кому-то подольше закатиться, кому-то поспать. Не нужно смотреть, что делают другие, нужно понять, что подходит именно вам, постоянно анализируя свои ощущения.

– Обязательно ли вести дневник для тренировок?

– Да, лучше вести дневник, и лучше от руки. Нас так учили еще в юном возрасте. Я вел дневник более десяти лет. Сейчас я веду уже просто свой жизненный дневник. Юным спортсменам я бы рекомендовал вести дневник: научитесь разбирать все до мельчайших деталей, не просто писать «самочувствие нормальное/не очень/хорошее». В какой-то момент вы поймете, что каждая деталь важна.

– Какие тренировки делаете перед соревнованиями?

– Перед стартами я делаю разные тренировки. Нет никакой стандартной схемы. Все зависит от самочувствия. Очень по-разному выстроен процесс подводки к соревнованиям. Это позволяет мне спокойно относится к возможным изменениям и не переживать из-за небольших сбоев, – ответил Бабиков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Богалий
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logoсборная России
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