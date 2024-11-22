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Антон Смольский: «Только рад, что Латыпов обрел себя. Нет никакой зависти, у нас дружеские отношения»

Антон Смольский заявил, что у него нет зависти по отношению к Эдуарду Латыпову.

Сегодня российский биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Белорус Смольский финишировал 11-м.

«Поздравляю всех со стартом второго этапа. У меня не сложилась гонка. Рассчитывал на более качественную и быструю стрельбу. Возможно, где‑то не сумел справиться с похолоданием, это могло повлиять на качество.

Поздравляю Эдуарда с возвращением. Нет никакой зависти, у нас дружеские отношения. Только рад, что он обрел себя. Серохвостов хорошо выглядит физически. Посмотрим, как он проявит себя в сезоне», – сказал серебряный призер Олимпийских игр Смольский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Антон Смольский
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