Антон Смольский: «Только рад, что Латыпов обрел себя. Нет никакой зависти, у нас дружеские отношения»

Антон Смольский заявил, что у него нет зависти по отношению к Эдуарду Латыпову.

Сегодня российский биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Белорус Смольский финишировал 11-м.

«Поздравляю всех со стартом второго этапа. У меня не сложилась гонка. Рассчитывал на более качественную и быструю стрельбу. Возможно, где‑то не сумел справиться с похолоданием, это могло повлиять на качество.

Поздравляю Эдуарда с возвращением. Нет никакой зависти, у нас дружеские отношения. Только рад, что он обрел себя. Серохвостов хорошо выглядит физически. Посмотрим, как он проявит себя в сезоне», – сказал серебряный призер Олимпийских игр Смольский.