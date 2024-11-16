Нуждов о Кубке МЛКБ: «Нас очень хорошо принимают в Ханты-Мансийске. Показательно, что глава региона был на гонке от начала и до конца»

Алексей Нуждов подвел итоги первого дня соревнований Кубка МЛКБ.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошли мужской и женский масс-старты. Победили Карим Халили и Виктория Сливко.

– Какие мини-итоги по первому дню можно подвести, в том числе в организационном плане?

– Нас очень хорошо принимают. Я имею в виду принимающую сторону – это «ЮграМегаСпорт», руководство региона. Наверное, самое показательное и значимое для нас, как для организаторов, что сегодня глава региона Руслан Кухарук со своим профильным заместителем, вице‑губернатором, были от начала до конца на всей гонке, участвовали в награждении, и вместе со зрителями на трибунах находились, и на тренерскую биржу сходили.

Соревнования вызвали интерес, и для нас это дополнительный стимул, что руководство региона придает нашим стартам большое значение и оказывает максимальную помощь.

Они личным примером показывают, что свободное время в выходные дни надо проводить на спортивных соревнованиях, где присутствуют все лучшие спортсмены. Считаю, что это показывает уровень достижений лиги, что руководство региона воспринимает ее всерьез.

– Многие спортсмены высказывались про не самую лучшую работу лыж, в то же время отмечая, что условия для всех были равные. Какой вывод можете сделать?

– Все отзывы здравые, превалирующий вывод в комментариях такой, что условия у всех равные. Мы готовили лыжи одним парафином, отказавшись от порошков. Соответственно, все понимали, что скольжение будет похуже. Для специалистов и самих гонщиков это было ожидаемо.

То, что у кого‑то они лучше или хуже, даже при одинаковой подготовке одинаковым материалом – тут много других факторов. Прежде всего, качество самих лыж, у всех спортсменов они разные. Но если бы мы в плане работы сервиса оставили все, как обычно, разница была бы еще больше.

Качество подготовки лыж зависит не только от наличия материальных средств, но и от профессиональной команды смазчиков – в регионах уровень слишком разнится. Когда мы это вводили, планировали максимально, насколько это возможно, предоставить спортсменам равные условия для борьбы. Думаю, это все сработало.

Я ожидал более эмоциональной критики этого решения. Но нет, все спортсмены отзываются об этом так, что да, лыжи работали хуже, но все в одинаковых условиях. Поэтому я считаю, что это правильное решение, – сказал гендиректор Международной лиги клубного биатлона.