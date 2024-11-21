Каминский о нехватке патронов: «Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас»

Юрий Каминский заявил, что в Европе тоже есть проблема с нехваткой патронов.

«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе – заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое.

Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», – сказал тренер сборной России по биатлону.

Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»