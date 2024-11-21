Каминский о нехватке патронов: «Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас»
Юрий Каминский заявил, что в Европе тоже есть проблема с нехваткой патронов.
«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе – заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое.
Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», – сказал тренер сборной России по биатлону.
Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости