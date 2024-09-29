Каминский о недопуске россиян: «Подобные решения – полная дискриминация, попраны все олимпийские принципы»
Юрий Каминский назвал дискриминацией недопуск российских биатлонистов на турниры.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что в сезоне-2024/25 россияне не смогут выступать даже в нейтральном статусе. Они отстранены с 2022 года.
«Если посмотреть на сегодняшний состав IBU, спрогнозировать итог в общем-то не очень сложно. Не хочу никого обижать, там, возможно, есть и вменяемые люди. Но в целом все было ожидаемо.
Не знаю, как ребята на это реагируют, лучше спрашивать у них. Подобные решения – полная дискриминация, попраны все олимпийские принципы. Понятно, что это не способствует развитию спорта. А даже наоборот – начинает его убивать», – сказал тренер сборной России Каминский.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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