Шашилов о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»: «Пусть будет на их совести. Зрители пришли не на это смотреть»

Михаил Шашилов назвал противоречивым финиш через «камень, ножницы, бумагу».

16 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске проходил мужской масс-старт. Первое место занял Халили , который на финише разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень, ножницы, бумага ».

Победителю гонки полагается 1 миллион рублей, серебряному призеру – 500 тысяч. Оба спортсмена заявили, что разделят призовые пополам.

«Остались противоречивые впечатления от финиша у мужиков. Зрители пришли не на это смотреть. Я понимаю, что у них хорошо получилась гонка, и они работали в отрыве, но зачем Бога гневить? Поборолись бы и изобразили борьбу для зрителей. Это же шоу, а на шоу смотрят. У девчонок же было все здорово, была настоящая борьба.

Я их встретил за километр до финиша и попросил сделать борьбу шаг в шаг. Они махнули головой, думал, пойдут бороться, а устроили такое. Думаю, зрители были не сильно рады этому. Даже небольшая аудитория в Ханты-Мансийске хотела увидеть борьбу и хапнуть адреналина. Пусть это будет на их совести», – сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов .

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