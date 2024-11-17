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Губерниев о нехватке патронов в биатлоне: «Минспорту и государству надо обратить самое пристальное внимание, иначе мы можем потерять биатлон в стране»

Дмитрий Губерниев призвал обратить внимание на нехватку патронов в биатлоне.

Ранее на дефицит патронов пожаловались чемпионы мира Антон Бабиков и Александр Логинов.

«Нехватка патронов для биатлонистов – серьезная проблема. Министерству спорту и государству надо обратить самое пристальное внимание, потому что иначе мы можем просто потерять биатлон в стране – ни много, ни мало», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
Министерство спорта России
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