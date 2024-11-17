Губерниев о нехватке патронов в биатлоне: «Минспорту и государству надо обратить самое пристальное внимание, иначе мы можем потерять биатлон в стране»
Дмитрий Губерниев призвал обратить внимание на нехватку патронов в биатлоне.
Ранее на дефицит патронов пожаловались чемпионы мира Антон Бабиков и Александр Логинов.
«Нехватка патронов для биатлонистов – серьезная проблема. Министерству спорту и государству надо обратить самое пристальное внимание, потому что иначе мы можем просто потерять биатлон в стране – ни много, ни мало», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости