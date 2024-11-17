Алексей Нуждов: «Уверен, мы справимся и не будет такого, что интерес к биатлону в России упадет и вид спорта в конце концов умрет»

Алексей Нуждов считает, что интерес к биатлону в России не упадет.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов под эгидой IBU с марта 2022 года.

«Если говорить о зрительском интересе, телевизионных рейтингах, то первый сезон по инерции еще был нормальным, но потом наметилась тенденция к падению интереса.

На второй год мы начали шевелиться: появилась наша лига, Союз биатлонистов России тоже начал креативить, добавлять шоу-гонки. В целом, если брать трехлетний период, то мы вместе адекватно отреагировали, предложили новые форматы, что позволяет подогревать интерес.

Мы начинаем более эффективно работать, дальше будет только больше. Я уверен, что мы справимся и не будет такого, что интерес к виду спорта упадет и он в конце концов умрет.

Мы будем адекватно реагировать на ситуацию, справимся с любыми вызовами. Думаю, если интерес к видам спорта когда-нибудь и умрет, то биатлон точно будет последним», – сказал гендиректор Международной лиги клубного биатлона.