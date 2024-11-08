Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»

Евгений Гараничев высказался о конкуренции в российском биатлоне.

«Я думаю, всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать.

Всегда резервы должны быть, мы должны на них обращать в первую очередь внимание.

Летние старты показали, что конкуренция в российском биатлоне есть, но о том, как подготовились спортсмены и какие результаты они готовы показать, станет понятно по зимним стартам», – сказал Гараничев.