Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
Евгений Гараничев высказался о конкуренции в российском биатлоне.
«Я думаю, всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать.
Всегда резервы должны быть, мы должны на них обращать в первую очередь внимание.
Летние старты показали, что конкуренция в российском биатлоне есть, но о том, как подготовились спортсмены и какие результаты они готовы показать, станет понятно по зимним стартам», – сказал Гараничев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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