WADA пока не получило от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за 2023-й
WADA пока не получило от России взнос за 2024 год.
«Ответ на оба ваши вопроса будет нет», – ответил представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства на вопросы, получило ли WADA от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за предыдущий год.
За 2023-й России остается выплатить $1 213 786. В 2024-м WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.
Ранее агентство сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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