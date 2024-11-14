WADA пока не получило от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за 2023-й

WADA пока не получило от России взнос за 2024 год.

«Ответ на оба ваши вопроса будет нет», – ответил представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства на вопросы, получило ли WADA от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за предыдущий год.

За 2023-й России остается выплатить $1 213 786. В 2024-м WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.

Ранее агентство сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.