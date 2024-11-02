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Дмитрий Ярошенко: «Мы заготовили в Ханты-Мансийске достаточно снега. «Юграмегаспорт» проведет все соревнования на высоком уровне»

Дмитрий Ярошенко заявил, что соревнования в Ханты-Мансийске пройдут на высоком уровне.

В Ханты-Мансийске запланированы четыре биатлонных старта в начале сезона: Кубок Международной лиги клубного биатлона, этап Кубка Содружества и два этапа Кубка России. 

«Гарантию насчет морозов, которые придут к нам в конце ноября – начале декабря, мы дать не можем, но пока прогноз комфортный – минус пять-десять градусов. Трасса выдержит такое количество соревнований, потому что у нас в резерве есть еще снег. То количество снега, которое мы заготовили, его предостаточно.

У биатлонистов максимальный круг не 7 км, а 3,3, поэтому организаторы сделают все, чтобы трасса была в отличном состоянии. Биатлонный комплекс выдержит нагрузку, потому что в «Юграмегаспорт» работают профессионалы высочайшего уровня.

Более того, нагрузка ложится на исполнительную дирекцию не только в плане биатлона. 21 ноября у нас стартует чемпионат мира по ММА, который мы принимаем впервые. В нем примут участие 150 спортсменов из разных стран, не только ближнего зарубежья.

Также у нас пройдет уникальный международный турнир Кубок чемпионов по пауэрлифтингу, где в жиме лежа инвалиды будут соревноваться со здоровыми спортсменами.

Все это пройдет параллельно с биатлоном, но у нас профессиональная команда, которая все выдержит и проведет все соревнования на высоком уровне», – сказал заместитель начальника управления специальных спортивных мероприятий «Юграмегаспорт».

Наш биатлон стартует: больше гонок, шоу с лыжниками и чемпионат Союзного государства

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Vprognoze
logoДмитрий Ярошенко
logoКубок России
logoКубок Содружества
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