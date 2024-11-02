Даниил Серохвостов: «Без разницы, кто топ-2 в России, если на Олимпиаду никого не пустят»

Биатлонист Даниил Серохвостов посчитает обидным непопадание на Олимпиаду-2026.

– Ты, как и, наверное, многие, уверен, что в этом сезоне российских спортсменов не допустят до международных соревнований. Понимаешь, что пропуск сезона сокращает нашу потенциальную команду на Олимпиаде до двух человек?

– Это было понятно еще два года назад, что у нас не будет расширенной квоты.

– Видишь ли ты себя в топ-2 российских биатлонистов?

– На данный момент не вижу. Меня этот вопрос, наверное, не особо волнует. Меня больше волнует, допустят нас или нет. Без разницы, кто топ-2, если на Олимпиаду никого не пустят.

– Ты говорил, что если Олимпиады в 2026 году не будет, то планируешь заканчивать. Не кажется ли тебе, что такая установка мешает и убавляет мотивацию?

– Нет. У меня больше убавляет мотивацию то, что нас никуда не пускают. Если я буду завязывать, то не уйду из спорта. Просто не буду выступать в биатлоне.

– На старте отстранения в марте 2022 года ты сообщил, что раздумываешь о переходе в сноуборд. Такой сценарий сейчас еще возможен, учитывая, что ты стал почти на 3 года старше?

– Нет. Это тогда была шутка. Сноуборд меня привлекает, но это очень травмоопасный вид спорта. Не хотелось бы здоровье калечить. Но, допустим, какой-то другой бы мог привлечь.

– Куда можно будет пойти в 26 лет?

– Велик меня привлекает. Это крутая альтернатива, тоже циклический спорт. Триатлон ни разу не пробовал, но было бы интересно выступить, попробовать себя.

– Думаешь, на профессиональном уровне там выступать?

– Это как получится. На самом деле на эту тему не думал. Просто сейчас размышляю. Все равно нацелен на биатлонный сезон. Но если что-то заканчивать, но оставаться в спорте, то, конечно, на профессиональном уровне.

– Сильно ли расстроишься, если Олимпиады-2026 для тебя не будет?

– Думаю, что расстроюсь, но не так, что конец света и я зря жизнь прожил. Да, будет обидно, что нас не пустят, я там не поучаствую и не будет шанса на медаль. Наверное, так, – отметил Серохвостов .