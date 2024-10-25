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  • Симон о суевериях: «Многие биатлонисты боятся снимать манжеты после поправок в стрельбе. Если мне нужно зайти в туалет перед гонкой, я без проблем сниму и костюм, и манжету, у меня нет ритуалов»
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Симон о суевериях: «Многие биатлонисты боятся снимать манжеты после поправок в стрельбе. Если мне нужно зайти в туалет перед гонкой, я без проблем сниму и костюм, и манжету, у меня нет ритуалов»

Жюлия Симон рассказала об одном из суеверий биатлонистов.

«Лично я не суеверна. Но многие биатлонисты, например, боятся снимать манжеты после того, как делают поправки [в стрельбе] – я такое не беру в голову. Если мне нужно зайти в туалет перед гонкой, я без проблем сниму и костюм, и манжету. У меня нет каких-либо ритуалов.

Я заряжаюсь извне, с помощью публики. Когда проезжаю первый круг на разминке и слышу, как люди выкрикивают мое имя, мне нравится улыбаться в ответ и благодарить их. Затем начинается гонка, и мне очень нравится ощущать эту атмосферу на стадионе, царящее там напряжение.

Это то, что заряжает меня. И чем больше напряжения вокруг меня, тем хладнокровнее я становлюсь», – рассказала шестикратная чемпионка мира Симон в подкасте Extraterrien.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
logoсборная Франции жен
logoЖюлия Симон
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