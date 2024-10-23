Симон о норвежских биатлонистках: «В трудное время они стали для меня настоящими друзьями. Я получала большую поддержку»
Жюлия Симон рассказала о дружбе с норвежскими биатлонистками.
Летом 2023 года Симон две недели тренировалась со сборной Норвегии. В тот период француженка стала фигурантом дела о мошенничестве и пропускала сборы со своей национальной командой.
«Норвежские девушки стали для меня настоящими друзьями в трудное время. Мы и так хорошо ладили, но теперь нас объединяет крепкая дружба.
В ситуации неопределенности я получала от них большую поддержку, наши взаимоотношения остаются надежными и вне спорта. Такое запоминается навсегда», – рассказала в подкасте Extraterrien шестикратная чемпионка мира по биатлону.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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