Симон о норвежских биатлонистках: «В трудное время они стали для меня настоящими друзьями. Я получала большую поддержку»

Жюлия Симон рассказала о дружбе с норвежскими биатлонистками.

Летом 2023 года Симон две недели тренировалась со сборной Норвегии. В тот период француженка стала фигурантом дела о мошенничестве и пропускала сборы со своей национальной командой.

«Норвежские девушки стали для меня настоящими друзьями в трудное время. Мы и так хорошо ладили, но теперь нас объединяет крепкая дружба.

В ситуации неопределенности я получала от них большую поддержку, наши взаимоотношения остаются надежными и вне спорта. Такое запоминается навсегда», – рассказала в подкасте Extraterrien шестикратная чемпионка мира по биатлону.